Цей бій багато означає: Чухаджян – про поєдинок з Донованом
Український боксер напівсередньої ваги Карен Чухаджян (26-3, 14 КО) пояснив важливість бою з ірландцем Педді Донованом (14-2, 11 КО).
Про це він заявив перед процедурою зважування.
"Я не боксував в Україні впродовж довгого часу. Я провів багато поєдинків у Німеччині, але цей турнір, ймовірно, буде найкращим. Очікую на фантастичний захід.
Цей бій багато означає для нас обох. Це важливо", – зазначив Чухаджян.
Поєдинок відбудеться 15 травня 2026 року у німецькому Мангаймі у рамках вечора боксу від німецької компанії Ringside Zone. Напередодні боксери показали однакову вагу на зважуванні.
Востаннє Чухаджян виходив на ринг у жовтні 2025-го, коли у другому раунді "закрив" аргентинця Жоеля Мафауда у латвійській Ризі. Карен оформив свою другу поспіль звитягу у професіоналах.