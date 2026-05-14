Українська правда
Цей бій багато означає: Чухаджян – про поєдинок з Донованом

Олександр Булава — 14 травня 2026, 23:58
Карен Чухаджян
Інстаграм/karen_chukhadzhian

Український боксер напівсередньої ваги Карен Чухаджян (26-3, 14 КО) пояснив важливість бою з ірландцем Педді Донованом (14-2, 11 КО).

Про це він заявив перед процедурою зважування.

"Я не боксував в Україні впродовж довгого часу. Я провів багато поєдинків у Німеччині, але цей турнір, ймовірно, буде найкращим. Очікую на фантастичний захід.

Цей бій багато означає для нас обох. Це важливо", – зазначив Чухаджян.

Поєдинок відбудеться 15 травня 2026 року у німецькому Мангаймі у рамках вечора боксу від німецької компанії Ringside Zone. Напередодні боксери показали однакову вагу на зважуванні.

Востаннє Чухаджян виходив на ринг у жовтні 2025-го, коли у другому раунді "закрив" аргентинця Жоеля Мафауда у латвійській Ризі. Карен оформив свою другу поспіль звитягу у професіоналах.

