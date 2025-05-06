Канело: Мені подобається ділити ринг з такими, як Кроуфорд
Абсолютний чемпіон світу у другій середній вазі Сауль Канело Альварес (62-2-2, 39 КО) радий вийти в ринг з чемпіоном WBA у першій середній вазі та колишнім дворазовим абсолютним чемпіоном Теренсом Кроуфордом (41-0, 31 KO).
Слова мексиканця передає видання The Ring.
"Кроуфорд – один з найкращих боксерів світу, і мені подобається ділити ринг з такими бійцями", – сказав Канело.
Об'єднувальний бій між Альваресом та Кроуфордом відбудеться 12 вересня у Лас-Вегасі, США.
Раніше повідомлялося, що Сауль може провести бій з блогером Джейком Полом. Проте Канело підписав довготривалу угоду з головою управління Саудівської Аравії з розваг Туркі Аль аш-Шейхом, через що його бій з Полом скасувався.
Щодо Кроуфорда, то 37-річний боксер у серпні дебютував в першій середній вазі. Він у 12-раундовому поєдинку переміг узбекистанського боксера Ісраїла Мадрімова (10-1-1, 7 КО).