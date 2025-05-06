Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Канело: Мені подобається ділити ринг з такими, як Кроуфорд

Станіслав Лисак — 6 травня 2025, 12:16
Сауль Канело Альварес
Сауль Канело Альварес
Getty Images

Абсолютний чемпіон світу у другій середній вазі Сауль Канело Альварес (62-2-2, 39 КО) радий вийти в ринг з чемпіоном WBA у першій середній вазі та колишнім дворазовим абсолютним чемпіоном Теренсом Кроуфордом (41-0, 31 KO).

Слова мексиканця передає видання The Ring.

"Кроуфорд – один з найкращих боксерів світу, і мені подобається ділити ринг з такими бійцями", – сказав Канело.

Об'єднувальний бій між Альваресом та Кроуфордом відбудеться 12 вересня у Лас-Вегасі, США.

Раніше повідомлялося, що Сауль може провести бій з блогером Джейком Полом. Проте Канело підписав довготривалу угоду з головою управління Саудівської Аравії з розваг Туркі Аль аш-Шейхом, через що його бій з Полом скасувався.

Щодо Кроуфорда, то 37-річний боксер у серпні дебютував в першій середній вазі. Він у 12-раундовому поєдинку переміг узбекистанського боксера Ісраїла Мадрімова (10-1-1, 7 КО).

Сауль Канело Альварес Теренс Кроуфорд

Сауль Канело Альварес

Відомий український боксер кинув виклик Альваресу
Канело та Кроуфорд провели першу битву поглядів
Оголошено дату бою Канело проти Кроуфорда
Не ефектно, але ефективно: Альварес вдруге став абсолютним чемпіоном світу
Альварес – Скалл, повернення Баколе, реванш Мунгуї: анонс великого вечора боксу в Ер-Ріяді

Останні новини