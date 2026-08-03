Не був готовим психологічно: Канело пояснив поразку від Кроуфорда

Колишній абсолютний чемпіон світу у другій середній вазі Сауль Альварес (63-3-2, 39 KO) вважає, що зможе перемогти в реванші Теренса Кроуфорда (42-0, 31 КО).

Його слова передає The Ring.

"Ти нічого не можете змінити чи контролювати результати. Навіть коли ви все робите добре, справи йдуть не так, як ви хочете… Я зрозумів, що іноді ми забуваємо основи. Я забув про основи в тому бою. Таке трапляється.Ти не знаєш. Ти думаєш, що робиш усе правильно. Психологічно я не був там. Я все робив правильно в тренажерному залі та в тренувальному таборі. Якщо я збираюся продовжувати битися, мені потрібно бути готовим і психологічно, і фізично. Адже я завжди тренуюся на 100% і дуже дисциплінований", – сказав він.

Попри те, що наступний поєдинок проти Мбіллі залишається головним пріоритетом для Сауля Альвареса, думки про реванш із Теренсом Кроуфордом його не полишають. Мексиканець переконаний, що зробив висновки з поразки та здатен взяти реванш.

"Як бійці, ми завжди прагнемо реваншу. Кроуфорд чудовий боксер, але я вірю, що зможу його перемогти. Я завжди вірю у свої сили... У реваншах я завжди показував себе з кращого боку. Я знаю, що було не так і що я зробив неправильно. Якщо трапиться така нагода, це буде чудово. Сподіваюся, що така нагода з'явиться, щоб я міг проявити себе", – сказав Альварес.

У вересні 2025 року Кроуфорд одноголосним рішенням суддів переміг мексиканця Сауля Альвареса і став першим в історії чоловіком, який здобув статус абсолютного чемпіона світу в трьох вагових категоріях у сучасну еру чотирьох поясів.

Свій наступний бій Канело проведе проти Крістіана Мбіллі 12 вересня в Ер-Ріяді.