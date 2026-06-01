Кроуфорд – про бій Канело проти Мбіллі: Він не хоче закінчувати кар'єру поразкою

Колишній абсолютний чемпіон світу Теренс Кроуфорд (42-0, 31 КО) поділився своєю думкою щодо бою Сауля Альвареса (63-3-2, 39 КО) проти Крістіана Мбіллі (29-0-1, 24 КО).

Його цитує The Ring.

За його словами, це буде хороше протистояння, у якому Канело продемонструє форму, у якій перебуває зараз.

"Це буде чудовий бій. Канело покаже, в якій формі він перебуває. Він – один із найвеличніших бійців усіх часів, і мені цікаво подивитися, як він повернеться. Я з нетерпінням чекаю на цей поєдинок. Знаючи Канело, він не хоче закінчувати кар'єру поразкою. Думаю, що він хоче повернутися, проявити себе, знову стати чемпіоном і піти на власних умовах", –заявив "Мисливець".

Боксери вже провели дуель поглядів, а сам поєдинок відбудеться 12 вересня в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія).

Раніше повідомлялося, що Сауль вирішив пропустити бій у травні на національне мексиканське свято Сінко де Майо заради реваншу з Теренсом Кроуфордом, якому він поступився у вересні 2025-го.

Мбіллі востаннє боксував в андеркарді головного бою вечора боксу Альварес – Кроуфорд. Крістіан несподівано не зміг здолати Лестера Мартінеса (нічия – 95:95, 93:37 та 96:94).

На початку 2026-го Мбіллі став повноцінним володарем чемпіонського поясу WBC у другій середній вазі після того, як Теренса позбавили поясу через несплату внеску.

