Кроуфорд – про бій Канело проти Мбіллі: Він не хоче закінчувати кар'єру поразкою
Колишній абсолютний чемпіон світу Теренс Кроуфорд (42-0, 31 КО) поділився своєю думкою щодо бою Сауля Альвареса (63-3-2, 39 КО) проти Крістіана Мбіллі (29-0-1, 24 КО).
Його цитує The Ring.
За його словами, це буде хороше протистояння, у якому Канело продемонструє форму, у якій перебуває зараз.
"Це буде чудовий бій. Канело покаже, в якій формі він перебуває. Він – один із найвеличніших бійців усіх часів, і мені цікаво подивитися, як він повернеться. Я з нетерпінням чекаю на цей поєдинок. Знаючи Канело, він не хоче закінчувати кар'єру поразкою. Думаю, що він хоче повернутися, проявити себе, знову стати чемпіоном і піти на власних умовах", –заявив "Мисливець".
Боксери вже провели дуель поглядів, а сам поєдинок відбудеться 12 вересня в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія).
Раніше повідомлялося, що Сауль вирішив пропустити бій у травні на національне мексиканське свято Сінко де Майо заради реваншу з Теренсом Кроуфордом, якому він поступився у вересні 2025-го.
Мбіллі востаннє боксував в андеркарді головного бою вечора боксу Альварес – Кроуфорд. Крістіан несподівано не зміг здолати Лестера Мартінеса (нічия – 95:95, 93:37 та 96:94).
На початку 2026-го Мбіллі став повноцінним володарем чемпіонського поясу WBC у другій середній вазі після того, як Теренса позбавили поясу через несплату внеску.
