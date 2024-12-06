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Канело: Були думки побитися з Полом, коли бачив несправедливість під час поєдинку з Тайсоном

Руслан Травкін — 6 грудня 2024, 14:59
Канело: Були думки побитися з Полом, коли бачив несправедливість під час поєдинку з Тайсоном
Сауль Альварес
Instagram

Чемпіон світу за версіями WBC, WBA та WBO у другій середній вазі Сауль Альварес (61-2-2, 39 КО) був готовий вийти на ринг проти блогера Джейка Пола (11-1, 7 КО). У нього були такі думки, коли він дивився поєдинок ютубера з легендарним Майком Тайсоном (50-7, 44 КО).

Про це він сказав у коментарі для Figthhype.

"Я був засмучений з того, що побачив у виконанні Майка. В такому віці ти вже не здатен робити такі речі. Але це бізнес, і це нормально.

Були думки провести бій з Джейком Полом, коли побачив цю несправедливість. Але наразі це питання до моєї команди", – сказав Альварес.

Нагадаємо, Пол в останньому поєдинку одноголосним рішенням суддів переміг легендарного ексчемпіона світу Майка Тайсона (50-7, 44 КО). Альверес нещодавно здолав Едгара Берлангу.

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