Бій Біярсланова та Делгадо за титул IBF опинився під загрозою зриву

Канадський боксер Артур Біярсланов прибув до Ер-Ріяда на бій із мексиканцем Ліндольфо Делгадо за вакантний титул IBF у першій напівсередній вазі, який запланований на 31 жовтня, але поєдинок опинився під загрозою зриву.

За інформацією журналіста Дена Рафаеля, Делгадо, його тренер Роберт Гарсія та решта команди досі перебувають у США й не мають заброньованих квитків до Саудівської Аравії.

На запитання, чи відбудеться бій, джерело Рафаеля відповіло: "Ймовірно, ні".

Офіційного повідомлення про скасування поєдинку наразі немає.

Гарсія раніше говорив, що команда Делгадо чекає на інформацію про переліт і висловлював занепокоєння через безпекову ситуацію в регіоні. Бій Біярсланова та Делгадо має відбутися в андеркарді вечора боксу Сауль Альварес – Крістіан Мбіллі.