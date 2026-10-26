Він поступово здає позиції: Мбіллі – про бій із Канело

Володар титулу WBC у другій середній вазі Крістіан Мбіллі (29-0-1, 24 KO) поділився очікуваннями від поєдинку з колишнім абсолютом Саулем Альваресом (63-3-2, 39 KO).

Про це повідомляє Ring Magazine.

"Ми чекали на цей бій три-чотири роки, і тепер ми готові. Зараз ідеальний момент для мене, щоб провести цей поєдинок. Тому що Канело вже не той, яким був п'ять років тому. Він поступово здає позиції. Але він досі дуже небезпечний. Водночас я зараз на піку своєї форми, і вважаю, що це вдалий момент для такого випробування.

Я не відчуваю тиску. Мені нічого доводити. Вважаю, що можу лише виграти від цього протистояння, і це головне. Я маю всі необхідні якості, щоб перемогти. Мені потрібно залишатися собою, і я виграю цей бій. Буду готовий на 2000% від своїх можливостей. Це буде неймовірне видовище, неймовірний поєдинок", – сказав Мбіллі.