Руїс: Віддам перевагу Усику в реванші з Ф'юрі

Колишній чемпіон у надважкій вазі Енді Руїс-молодший (35-2, 23 KO) вважає, що Олександр Усик (22-0, 14 KO) є фаворитом реваншу проти Тайсона Ф'юрі (34-1-1, 24 KO).

Про це Руїс розповів у інтерв'ю FightHype.

"Дай Боже, щоб ми з Усиком зустрілися в ринзі. Я сказав йому в Лас-Вегасі: "Чоловіче, це буде чудово, якщо ми з тобою будемо битися". Але йому потрібно провести поєдинок з Тайсоном Ф'юрі в грудні. Не знаю хто виграє у реванші, але я віддам перевагу Усику. Я впевнений, що переможе Тайсона", — сказав Руїс.

Нагадаємо, другий бій між Олександром Усиком і Тайсоном Ф’юрі відбудеться 21 грудня в Саудівській Аравії. У реванші статус абсолютного чемпіона світу не стоятиме на кону, адже Усик звільнив титул IBF.

Зазначимо, що організатор бою Туркі Аль-аш Шейх не приховує своєї підтримки Ф’юрі.