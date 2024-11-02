Джонс сказав, за якої умови Усик точно програє Ф'юрі в реванші

Легендарний боксер та колишній чемпіон світу в чотирьох дивізіонах Рой Джонс, сказав, за якої умови чемпіон світу WBA, WBO, IBO та WBC Олександр Усик може програти в реванші проти колишнього чемпіона WBC Тайсона Ф'юрі.

Про це він розповів у коментарі talkSPORT.

"Мені подобається, як Ф'юрі виходить на реванші. Він вміє виправляти помилки проти звичайних хлопців. Але Усик не звичайний боксер, він вивчив цей спорт. Якщо Усик вийде на бій з думкою: "Я зробив це один раз – зроблю і вдруге"... Тоді Олександр програє. Адже Тайсон вийде зовсім іншим.

Ф'юрі треба забрати переможні відчуття в Усика, але це йому буде дуже важко зробити. Чи зможе Усик зняти з голови корону та продовжити робити те, що у минулому бою. І чи внесе Ф'юрі корективи для перемоги. Це два основні питання", – наголосив Рой.

Нагадаємо, 21 грудня Олександр Усик проведе бій-реванш проти Тайсона Ф'юрі. Українець переміг британця в поєдинку за титул абсолютного чемпіона світу в надважкому дивізіоні.

У реванші статус абсолютного чемпіона світу не стоятиме на кону, адже Усик звільнив титул IBF, щоб він дістався сильнішому в поєдинку між Ентоні Джошуа та Даніелем Дюбуа, в якому останній виграв нокаутом.