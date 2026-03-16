Рой Джонс назвав фаворита бою між Хейні та Ромеро

Ексчемпіон світу Рой Джонс-молодший оцінив потенційний бій чемпіона WBO Девіна Хейні (33-0, 15 КО) з володарем титулу WBA Роландо Ромеро (17-2, 13 KO).

Про це він розповів у коментарі FightHype.

"Єдиний шанс Роллі - це якщо йому пощастить влучити по Хейні, у чому я сумніваюся. Думаю, Хейні переможе його, хоча у Роллі є шанс панчера. Люди не усвідомлюють, що Роллі – не звичайний, середньостатистичний боксер, він володіє аномальною силою удару. Кого б він не вдарив, він може його нокаутувати. Він як Насім Хамед, тільки не такий майстерний. Але сила удару така ж сама.

Його боксерський IQ не найвищий, тому його недооцінюють, але його сила удару перевершує всі очікування. Вона аномальна... Це свого роду створює баланс", – сказав Джонс.