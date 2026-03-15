Ромеро: Хейні ще досі не підписав контракт

Олександр Булава — 15 березня 2026, 21:31
Ромеро: Хейні ще досі не підписав контракт
Чемпіон WBA в напівсередній вазі Роландо Ромеро (17-2, 13 KO) заявив, що володар титулу WBO Девін Хейні (33-0, 15 КО) уникає угоди про бій.

Про це боксер розповів у коментарі Ring Magazine.

"Ще тиждень тому ми надіслали йому контракт, а він і досі його не підписав.

Просто, якщо ти справді так наполягаєш на цьому бою. Він же сам казав, що ми надіслали хорошу угоду. Ми зробили йому дуже хорошу пропозицію, а він все ще її не підписав. Значить, вони там досі щось обдумують?

Хто його знає. Але це вже й не моя проблема. Я зі свого боку ініціативу вже проявив", – розповів Ромеро.

Напередодні Девін заявив, що близький до угоди про бій з Роландо.

Нагадаємо, Хейні у листопаді перебоксував Браяна Нормана. Ромеро у квітні здолав Раяна Гарсію.

Девін Хейні Роландо Ромеро

Роландо Ромеро

