Ромеро: Хейні ще досі не підписав контракт

Чемпіон WBA в напівсередній вазі Роландо Ромеро (17-2, 13 KO) заявив, що володар титулу WBO Девін Хейні (33-0, 15 КО) уникає угоди про бій.

Про це боксер розповів у коментарі Ring Magazine.

"Ще тиждень тому ми надіслали йому контракт, а він і досі його не підписав.

Просто, якщо ти справді так наполягаєш на цьому бою. Він же сам казав, що ми надіслали хорошу угоду. Ми зробили йому дуже хорошу пропозицію, а він все ще її не підписав. Значить, вони там досі щось обдумують?

Хто його знає. Але це вже й не моя проблема. Я зі свого боку ініціативу вже проявив", – розповів Ромеро.