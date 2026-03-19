Росія та Білорусь стали членами World Boxing

World Boxing оголосила про вступ дев'яти нових членів, серед яких Росія.

Про це повідомляє пресслужба організації.

Виконавча рада World Boxing ухвалила дев'ять нових заявок на вступ до організації від національних федерацій боксу в Білорусі, Кіпрі, Мозамбіку, Ніуе, Папуа-Новій Гвінеї, Росії.

World Boxing – міжнародна організація, яка регулює любительський бокс. Вона була створена у 2023 році для того, щоби бокс не втратив статус олімпійського виду спорту після конфлікту МОК з проросійською IBA. Україна стала членом World Boxing лише 23 вересня 2025 року.

У листопаді було обрано нового президента організації, яким став легендарний казахстанський боксер Геннадій Головкін.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що легендарний український боксер Володимир Кличко мав намір взяти участь у виборах нового президента World Boxing. Однак згодом він вийшов з боротьби. Вже відома причина такого рішення.