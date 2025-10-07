Стало відомо, чому Кличко припинив боротьбу на посаду голови World Boxing

Легендарний український боксер Володимир Кличко відмовився від виборів на посаду голови World Boxing.

Про це повідомив редактор Zeus Files Дункан Маккей.

Кличко відмовився від перегонів за місце наступника Боріса ван дер Ворста, який не балотується на другий термін у статусі президента Міжнародної федерації боксу.

Таким чином, казахстанець Геннадій Головкін наразі є основним кандидатом на заміну нідерландця, в час, коли потрібно займатися підготовкою організації до Олімпіади в Лос-Анджелесі.

Зазначається, що Кличка засмутив факт, що інформація про його плани балотуватися на посаду президента World Boxing просочилася у ЗМІ. До того ж стало відомо, що кандидатура Головкіна має підтримку Міжнародного олімпійського комітету.

"Головкін зберіг підтримку МОК. Це переконало ексчемпіона світу в надважкій вазі, що ця боротьба не варта продовження", – написав Маккей.

Вибори відбудуться у листопаді.

World Boxing – міжнародна організація, яка регулює любительський бокс. Її було створено у 2023 році для того, щоб бокс не втратив статус олімпійського виду спорту після конфлікту МОК з проросійською IBA.

Україна стала членом World Boxing лише 23 вересня.