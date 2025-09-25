Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Володимир Кличко претендує на посаду голови World Boxing – ЗМІ

Олег Дідух — 25 вересня 2025, 11:34
Володимир Кличко претендує на посаду голови World Boxing – ЗМІ
Володимир Кличко
Getty Images

Легендарний український боксер Володимир Кличко має намір взяти участь у виборах нового президента World Boxing, які відбудуться в листопаді поточного року.

Про це повідомляє InsideTheGames.

Перший і чинний президент організації, Боріс Ван дер Ворст, оголосив, що на другий термін балотуватися не буде.

Окрім Кличка-молодшого, за посаду президента World Boxing змагатимуться ще два кандидати. Це інша легенда боксу, Геннадій Головкін, який наразі очолює НОК Казахстану, та президент Федерації боксу Греції Харіс Маріоліс.

Нагадаємо, World Boxing – міжнародна організація, яка регулює любительський бокс. Вона була створена в 2023 році для того, щоби бокс не втратив статус олімпійського виду спорту після конфлікту МОК з проросійською IBA.

Україна стала членом World Boxing лише 23 вересня.

Володимир Кличко Геннадій Головкін World Boxing

Володимир Кличко

Історія дня. Нокаутував Кличка, трагічно загинув, а його родина отримала фінансову допомогу від українських братів
Усик піднявся в топ-5 історичного рейтингу важковаговиків
Президент WBC Ukraine: Усик мав достатньо часу на відновлення після важких боїв
Усик – не в трійці, Клички – в кінці рейтингу: ESPN опублікував топ-25 боксерів 21 сторіччя
Президент World Boxing – про допуск України: Консенсусу досягли за допомогою Кличка

Останні новини