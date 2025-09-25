Володимир Кличко претендує на посаду голови World Boxing – ЗМІ

Легендарний український боксер Володимир Кличко має намір взяти участь у виборах нового президента World Boxing, які відбудуться в листопаді поточного року.

Про це повідомляє InsideTheGames.

Перший і чинний президент організації, Боріс Ван дер Ворст, оголосив, що на другий термін балотуватися не буде.

Окрім Кличка-молодшого, за посаду президента World Boxing змагатимуться ще два кандидати. Це інша легенда боксу, Геннадій Головкін, який наразі очолює НОК Казахстану, та президент Федерації боксу Греції Харіс Маріоліс.

Нагадаємо, World Boxing – міжнародна організація, яка регулює любительський бокс. Вона була створена в 2023 році для того, щоби бокс не втратив статус олімпійського виду спорту після конфлікту МОК з проросійською IBA.

Україна стала членом World Boxing лише 23 вересня.