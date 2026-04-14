Усик – Верховен. Онлайн-трансляція пресконференції боксерів

Сьогодні, 14 квітня, Олександр Усик (24-0, 15 КО) та Ріко Верховен (1-0, 1 КО) проведуть свою першу пресконференцію напередодні очного протистояння.

Офіційний захід прийме Лондон. Початок – о 18:30 (за київським часом).

Нагадаємо, що бій Усик – Верховен запланований на 23 травня 2026 року у єгипетській Гізі. Світова боксерська рада (WBС) санкціонувала цю битву. Вже визначився андеркард вечора боксу.

Це буде перший двобій Олександра після перемоги нокаутом над британцем Даніелем Дюбуа (з 19 липня 2025 року). Натомість нідерландський кікбоксер дебютував на боксерському рингу у 2014 році, коли здолав угорця Яноша Фінферу нокаутом у другому раунді.

