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Бій Околі скасували через травму

Олександр Булава — 13 березня 2025, 11:44
Бій Околі скасували через травму
Лоуренс Околі
WBC

Поєдинок британського боксера надважкої ваги Лоуренса Околі (20-1, 15 КО) з Річардом Ріакпоре (17-1, 13 КО) скасували.

Про це повідомляє Ring Magazine.

Причиною стала травма Околі, яку він отримав на тренуванні. Про характер ушкодження не повідомляється.

Лоуренс наразі є претендентом на пояс WBC у надважкій вазі. Нещодавно він кинув виклик Агіту Кабаєлу. Для Ріакпоре цей бій мав бути дебютом у хевівейті. Наразі організатори в пошуках заміни для Околі.

Поєдинок мав відбутися 5 квітня в андеркарді бою Джо Джойса та Вайта, проте Ділліан травмувався та також знявся з бою.

Нагадаємо, Околі у грудні переміг нокаутом представника Німеччини Хусейна Мухамеда. Ріакпоре програв бій за титул Крісу Біллем-Сміту у важкій вазі.

Околі Річард Ріакпоре

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