Бій Околі скасували через травму
Лоуренс Околі
WBC
Поєдинок британського боксера надважкої ваги Лоуренса Околі (20-1, 15 КО) з Річардом Ріакпоре (17-1, 13 КО) скасували.
Про це повідомляє Ring Magazine.
Причиною стала травма Околі, яку він отримав на тренуванні. Про характер ушкодження не повідомляється.
Лоуренс наразі є претендентом на пояс WBC у надважкій вазі. Нещодавно він кинув виклик Агіту Кабаєлу. Для Ріакпоре цей бій мав бути дебютом у хевівейті. Наразі організатори в пошуках заміни для Околі.
Поєдинок мав відбутися 5 квітня в андеркарді бою Джо Джойса та Вайта, проте Ділліан травмувався та також знявся з бою.
Нагадаємо, Околі у грудні переміг нокаутом представника Німеччини Хусейна Мухамеда. Ріакпоре програв бій за титул Крісу Біллем-Сміту у важкій вазі.