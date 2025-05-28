Усіх, окрім Усика: зірка крузервейту пообіцяв побити топів надважкої ваги

Британський боксер Річард Ріакпоре, який не так давно змінив вагову категорію, розповів, кого із хевівейту він точно поб'є.

35-річний спортсмен завітав на подкаст до видання The Sun, де зробив гучну заяву.

У ході розмови ведучий називав Ріакпоре зірок суперважкої ваги, а той відповів, чи зможе їх побити. Таким чином під потенційний "скальп" британця потрапили: Ентоні Джошуа, Агіт Кабаєл, Джозеф Паркер, Даніель Дюбуа і Тайсон Ф'юрі.

Натомість, коли черга дійшла до українського чемпіона Олександра Усика, Річард засумнівався.

"Це трохи інше", – відповів боксер.

Нагадаємо, Ріакпоре мріяв вийти на ринг з Усиком ще у 2024 році, розраховуючи, що Олександр повернеться у крузервейт. Натомість британець сам наважився змінити вагову категорію.

Що стосується українського чемпіона, 19 липня він проведе другий бій проти Даніеля Дюбуа, який пройде на легендарному стадіоні "Вемблі".

Ажіотаж подивитися реванш настільки великий, що за три дні фанати викупили 65 тисяч квитків на 90-тисячній арені.