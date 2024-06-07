Промоутер назвав потенційних суперників Усика у крузервейті

Промотуер Бен Шалом заявив, що переможець бою між Річардом Ріакпоре та Крісом Біллемом-Смітом може стати суперником Олександра Усика, якщо той вирішить повернутися у першу важку вагу.

Його слова наводить Sky Sports.

"Якщо Олександр Усик вирішить повернутися в першу важку вагу, ми можемо побачити величезний бій тут, у Великій Британії, проти переможця бою Кріса Біллем-Сміта та Річарда Ріакпоре за титул чемпіона світу WBO в першій важкій вазі. Усик домінував у крузервейті, а потім перейшов у надважку вагу, щоб стати абсолютним чемпіоном. Те, чого він досяг у спорті — неймовірно. Він талант свого покоління. Можливо, найкращий боксер у світі", — сказав Шалом.

Зазначимо, що Бен Шалом представляє інтереси обох бійців — і Ріакпоре, і Біллема-Сміта.

Нагадаємо, першим про потенційне повернення Усика у крузервейт розповів Дерек Чісора. Всі подумали, що це вкид або жарт, але потім сам Олександр підтвердив, що в нього є такі плани.

Автор Boxing Scene назвав такий хід українця нерозумним, але менеджер абсолютного чемпіона Егіс Клімас рішуче відповів йому.