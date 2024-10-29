Гвоздик залишився у десятці найкращих боксерів напівважкої ваги в оновленому рейтингу WBO

Колишній чемпіон світу в напівважкій вазі Олександр Гвоздик (20-2, 16 КО) зберіг 9-ту позицію в оновленому рейтингу WBO.

Про це інформує WBO.

Очолює список найкращих британець Ентоні Ярд. Чемпіонським титулом володіє росіянин Артур Бетербієв, який виступає під прапором Канади.

Рейтинг WBO у напівважкій вазі

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Раніше Всесвітня боксерська рада (WBC) опублікувала оновлений рейтинг найкращих боксерів у напівважкому дивізіоні, який несподівано очолив ексчемпіон WBC Олександр Гвоздик.

Українець у 2023 році поновив кар'єру після понад дворічної перерви. Востаннє досвідчений боксер виходив у ринг 15 червня цього року в поєдинку з американцем Давідом Бенавідесом.

Бій за титул тимчасового чемпіона світу WBC у напівважкій вазі тривав усі 12 раундів і завершився одноголосним рішенням суддів на користь Бенавідеса.