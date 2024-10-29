Гвоздик залишився у десятці найкращих боксерів напівважкої ваги в оновленому рейтингу WBO
Колишній чемпіон світу в напівважкій вазі Олександр Гвоздик (20-2, 16 КО) зберіг 9-ту позицію в оновленому рейтингу WBO.
Про це інформує WBO.
Очолює список найкращих британець Ентоні Ярд. Чемпіонським титулом володіє росіянин Артур Бетербієв, який виступає під прапором Канади.
Рейтинг WBO у напівважкій вазі
- Ентоні Ярд
- Альберт Рамірес
- Джессі Гарт
- Зак Паркер
- Конор Воллес
- Жан Паскаль
- Віллі Гатчінсон
- Алі Ізмаілов
- Олександр Гвоздик
- Каллум Сміт
Раніше Всесвітня боксерська рада (WBC) опублікувала оновлений рейтинг найкращих боксерів у напівважкому дивізіоні, який несподівано очолив ексчемпіон WBC Олександр Гвоздик.
Українець у 2023 році поновив кар'єру після понад дворічної перерви. Востаннє досвідчений боксер виходив у ринг 15 червня цього року в поєдинку з американцем Давідом Бенавідесом.
Бій за титул тимчасового чемпіона світу WBC у напівважкій вазі тривав усі 12 раундів і завершився одноголосним рішенням суддів на користь Бенавідеса.