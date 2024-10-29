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Гвоздик залишився у десятці найкращих боксерів напівважкої ваги в оновленому рейтингу WBO

Олексій Мурзак — 29 жовтня, 19:25
Гвоздик залишився у десятці найкращих боксерів напівважкої ваги в оновленому рейтингу WBO
Олександр Гвоздик
Getty Images

Колишній чемпіон світу в напівважкій вазі Олександр Гвоздик (20-2, 16 КО) зберіг 9-ту позицію в оновленому рейтингу WBO.

Про це інформує WBO.

Очолює список найкращих британець Ентоні Ярд. Чемпіонським титулом володіє росіянин Артур Бетербієв, який виступає під прапором Канади.

Рейтинг WBO у напівважкій вазі

  1. Ентоні Ярд
  2. Альберт Рамірес
  3. Джессі Гарт
  4. Зак Паркер
  5. Конор Воллес
  6. Жан Паскаль
  7. Віллі Гатчінсон
  8. Алі Ізмаілов
  9. Олександр Гвоздик
  10. Каллум Сміт

Раніше Всесвітня боксерська рада (WBC) опублікувала оновлений рейтинг найкращих боксерів у напівважкому дивізіоні, який несподівано очолив ексчемпіон WBC Олександр Гвоздик.

Українець у 2023 році поновив кар'єру після понад дворічної перерви. Востаннє досвідчений боксер виходив у ринг 15 червня цього року в поєдинку з американцем Давідом Бенавідесом.

Бій за титул тимчасового чемпіона світу WBC у напівважкій вазі тривав усі 12 раундів і завершився одноголосним рішенням суддів на користь Бенавідеса.

WBO Олександр Гвоздик

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