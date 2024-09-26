Гвоздик очолив рейтинг WBC у напівважкій вазі

Всесвітня боксерська рада опублікувала оновлений рейтинг найкращих боксерів у напівважкому дивізіоні.

Про це повідомляє офіційний сайт WBC.

Несподівано очолив рейтинг ексчемпіон WBC українець Олександр Гвоздик.

Рейтинг WBC у напівважкій вазі

Олександр Гвоздик (Україна) Альберт Рамірес (Венесуела) Каллум Сміт (Велика Британія) Ентоні Ярд (Велика Британія) Конор Воллес (Австралія) Робін Краснікі (Німеччина) Даніель Азіз (Велика Британія) Річард Рівера (США) Павел Степ’єн (Польща) Рональд Гавриїл (Румунія)

Українець у 2023 році поновив кар'єру після понад дворічної перерви. Востаннє досвідчений боксер виходив у ринг 15 червня цього року в поєдинку з американцем Давідом Бенавідесом.

Бій за титул тимчасового чемпіона світу WBC у напівважкій вазі тривав усі 12 раундів і завершився одноголосним рішенням суддів на користь Бенавідеса.