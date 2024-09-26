Гвоздик очолив рейтинг WBC у напівважкій вазі
Олександр Гвоздик
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Всесвітня боксерська рада опублікувала оновлений рейтинг найкращих боксерів у напівважкому дивізіоні.
Про це повідомляє офіційний сайт WBC.
Несподівано очолив рейтинг ексчемпіон WBC українець Олександр Гвоздик.
Рейтинг WBC у напівважкій вазі
- Олександр Гвоздик (Україна)
- Альберт Рамірес (Венесуела)
- Каллум Сміт (Велика Британія)
- Ентоні Ярд (Велика Британія)
- Конор Воллес (Австралія)
- Робін Краснікі (Німеччина)
- Даніель Азіз (Велика Британія)
- Річард Рівера (США)
- Павел Степ’єн (Польща)
- Рональд Гавриїл (Румунія)
Українець у 2023 році поновив кар'єру після понад дворічної перерви. Востаннє досвідчений боксер виходив у ринг 15 червня цього року в поєдинку з американцем Давідом Бенавідесом.
Бій за титул тимчасового чемпіона світу WBC у напівважкій вазі тривав усі 12 раундів і завершився одноголосним рішенням суддів на користь Бенавідеса.