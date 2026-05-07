Хитрість на межі правил: як виплюнута капа та воля до перемоги створили один з найепічніших камбеків XXI століття

Історія спорту знає небагато дат, які мали б настільки містичне значення, як 7 травня. Саме цього дня у 2005 році в Лас-Вегасі відбулася подія, яку пізніше назвуть "Війною століття".

Це був об'єднавчий бій за титули WBC та WBO, в якому розділили ринг два титани легкої ваги. Технічний і водночас потужний американець Дієго Корралес (39-2) та невтомний мексиканець Хосе Луїс Кастільйо (52-6-1) влаштували мегафайт, що став класикою світового боксу.

"Чемпіон" пригадує битву, яку часто порівнюють з "Війною" Хаглера та Гірнса.

Вона тривала довше, ніж ті шалені вісім хвилин, але подарувала фанатам також жорсткий "махач". У ньому суперники влаштували "телефонну будку", завершивши чемпіонський бій одним із найбільш епічних камбеків усіх часів.

Битва без розкачки

У рингу казино "Mandalay Bay" зійшлися два найкращі бійці дивізіону, щоб визначити короля своєї вагової категорії. Дієго "Чико" Корралес, відомий своїм вбивчим ударом та високим для цієї ваги зростом, щойно тріумфально повернувся в еліту після поразки від Флойда Мейвезера.

Його суперник, Хосе Луїс "Страшний" Кастільйо, був втіленням мексиканського стилю – це невтомний "танк" з надміцним підборіддям, який методично ламав опонентів у ближньому бою.

Обидва боксери перебували на піку своїх фізичних і ментальних можливостей. Жоден з них не збирався робити крок назад і з першим гонгом бійці це почали доводити.

Вони відмовилися від будь-якої розвідки та зійшлися в центрі рингу, зі старту розпочавши обмін ударами. Він тривав безперервно протягом дев'яти раундів.

Це був класичний бокс у "телефонній будці" – стиль, де дистанція між бійцями не перевищує ліктя. Корралес, замість того щоб використовувати перевагу в розмаху рук, прийняв правила гри мексиканця, через що пропускав набагато більше, ніж міг би.

Кастільйо зосередився на ударах по корпусу. Він намагався "збити дихання" супернику, тоді як американець вкидав короткі важкі хуки в голову.

До середини бою на обох боксерів було боляче дивитись. Обличчя "Чико" перетворилося на суцільний набряк, його ліве око майже повністю закрилося, а "Страшний" стікав кров'ю з розсічень, проте темп не падав ні на секунду.

Дієго Корралес і Хосе Луїс Кастільйо Getty Images

Камбек століття з нотками "бруду"

В такому розміні було зрозуміло, що обидва боксери навряд чи зможуть дотягнути до кінця бою. І розв'язка настала в десятому раунді.

Те, що сталося в цій трихвилинці, увійшло до підручників боксерської тактики та психології. Кастільйо, який здавався більш свіжим, влучив ідеальним лівим боковим, і Корралес упав.

Перебуваючи у важкому стані, Дієго пішов на хитрість, яка досі викликає суперечки: він виплюнув капу. Поки рефері Тоні Вікс вів його до кута для промивання екіпірування, "Чико" виграв зайві 8-10 секунд для відновлення.

За пів хвилини ситуація повторилася – американець знову опинився на настилі після серії ударів мексиканця. Здавалося, що це кінець, проте Корралес ще раз повторив цей трюк.

Вдруге капа вилетіла з його рота, за що арбітр зняв з Дієго один бал за навмисну затримку часу. Проте саме ці "вкрадені" секунди дозволили "Чико" вижити в бою.

Боксер повернувся до свого кута, де його тренер Джо Гуссен встромив капу йому в рот і вигукнув фразу, що стала легендарною:

"Тобі краще, чорт забирай, впоратися з ним зараз".

Зі скляними очима та закривавленим обличчям Корралес пішов ва-банк. Він ледь тримався на ногах, але не здався та накинувся безжально на суперника.

Дієго влучив правим прямим, який буквально паралізував Кастільйо. Мексиканець, виснажений власними атаками, притиснувся до канатів, а Корралес почав розстрілювати його серіями, від яких голова Хосе Луїса відкидалася назад.

На позначці 2:06 рефері обійняв мексиканця, зупиняючи бій. "Чико" переміг у поєдинку, який за всіма законами логіки мав програти.

Журнал The Ring без жодних сумнівів назвав цей поєдинок "Боєм року", а десятий раунд – найкращим в історії боксу.

Огляд бою Корралес – Кастільйо

Того ж року боксери провели ще один очний поєдинок, у якому мексиканець зміг взяти реванш. Він переміг нокаутом у четвертому раунді, але та битва не мала титульного статусу через те, що Кастільйо не вклався у вагу.

Згодом вони домовились і про трилогію. Проте знову вага Хосе Луїса не відповідала вимогам дивізіону й цей поєдинок врешті-решт скасували.

Містична дата

Тріумф у першому бою став вершиною кар'єри Корралеса, але водночас і початком кінця. Трагічна крапка в життєвому шляху американця була поставлена рівно через два роки.

7 травня 2007 року Дієго загинув в аварії на мотоциклі. Тепер ця дата у світовому боксі є одночасно днем найбільшої слави та глибокої скорботи за бійцем, який довів, що навіть коли ти лежиш на настилі без капи, у тебе все ще є шанс змінити історію.