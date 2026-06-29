Стилі визначають бої: відомий тренер підібрав для Усика ідеального суперника для "останнього танцю"

Домінік Інгл поділився думками щодо наступного бою Олександра Усика (25-0, 16 КО).

Його слова передає Boxing King Media.

Напередодні український боксер звільнив чемпіонські пояси та заявив, що в нього залишається "Last dance". Британський тренер розповів, який суперник став би оптимальним кандидатом для цієї події:

"Думаю, після свого останнього виступу йому слід битися з Деонтеєм Вайлдером. Мені здається, це був би цікавий бій. Кажуть, що стилі визначають бої, і, чесно кажучи, це міг би бути цікавий поєдинок, бо я особисто вважаю, що Усик більше не може робити те, що раніше. Йому скоро 40, і в якийсь момент він зменшить темп. Здається, Вайлдер пережив найгірші часи та трохи повернувся. Це був би чудовий бій просто задля видовищності.

Деонтей завдає потужних ударів, а Усик пробивається крізь них, намагаючись влучити в його підборіддя. І я вважаю, якщо він зачепить Деонтея, це буде видовищний нокаут, тому що він залишить себе абсолютно відкритим. Так що це було б добре. Він боксував з усіма. Знаєте, він боксував із Джошуа, Дюбуа, Ф'юрі, Чісорою, із усіма ними. Було б шкода, якби він не нокаутував ще одного чемпіона у надважкій вазі – Деонтея Вайлдера".