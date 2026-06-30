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Він не хоче зашкодити спадщині: ексчемпіон Європи – про рішення Усика звільнити пояси

Денис Іваненко — 30 червня 2026, 06:43
Він не хоче зашкодити спадщині: ексчемпіон Європи – про рішення Усика звільнити пояси
Олександр Усик
Денис Дідківський

Колишній британський боксер Спенсер Олівер висловився про майбутнє Олександра Усика (25-0, 16 КО), який напередодні звільнив чемпіонські пояси.

Його слова передає talkSPORT Boxing.

Експерт вважає, що українець ухвалив зважене рішення. Він підтримав його, заявивши, що це хороший крок для збереження спадщини.

"Усик досягнув всього. Чого ще залишилося досягти? Ми бачили, що в останньому бою в Єгипті проти Ріко Верховена він виглядав не особливо добре, якщо бути повністю чесним. Роки йдуть, і час наздоганяє всіх. І я думаю, що в Усика почали з'являтися ознаки послаблення в бою проти Верховена або він поставився до нього легковажно. Знаєте, що б це не було, він не виглядав старим Усиком. Він, мабуть, розуміє, що це час для завершення.

Ви говорите про спадщину. Ви говорите про те, що тепер він фінансово забезпечений. Усик увійде в історію. Один з найвеличніших, хто коли-небудь це робив. Він звільнив пояси. У нього був час подумати. Він хоче один бій і все. Можливо, це буде реванш із Ріко Верховеном. Хто знає? Але я не думаю, що ви побачите його у боксі з будь-ким із претендентів. Він не хоче зашкодити спадщині. І знаєте, я думаю, що це хороший крок для нього на цьому етапі", – сказав Олівер.

Зазначимо, що Олександр заявляв, що він не йде зі спорту та має ще провести "Last dance". Наразі невідомо, хто стане його суперником.

Едді Гірн натякнув, що угоду вже укладено та назвав зіркового опонента, який розділить з українцем ринг. Також з'являлась інформація, що Усик обирає серед двох варіантів, один із них – не боксер.

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