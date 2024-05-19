Усик міг завершити бій нокаутом, рефері не повинен був рахувати нокдаун

У 9 раунді чемпіонського поєдинку між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі рефері Марк Нельсон поєдинку відкрив рахунок британцю, визначивши нокдаун. Проте це рішення було помилковим.

Про що говорять правила боксу

Нокдаун – ситуація, за якої боксер під впливом удару, або ухиляючись від атаки, торкається настилу рингу третьою точкою опори (коліно, рука). У такому разі рефері проводить відлік до 8. Якщо боксер на рахунок 8 ще не перебуває у вертикальному положенні, то рефері продовжує рахувати до 10. Якщо боксер і на рахунок 10 усе ще не піднявся, то рефері фіксує нокаут. У разі падіння боксера за межі рингу йому дається на відновлення 20 секунд.

Існує ще, так званий, стоячий нокдаун, у якому й опинився Ф'юрі (скрін), але згідно з правилами, у чемпіонських боях воно не діє.

Отже, рефері врятував "Циганського короля" від імовірного нокауту.

Нагадаємо, що боксери пройшли всю дистанцію бою, а судді роздільним рішенням віддали перемогу українцю — 115:112, 113:114, 114:113. Таким чином, український боксер став першим в історії, хто володіє всіма 4 поясами у важкій вазі