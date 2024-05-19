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Усик міг завершити бій нокаутом, рефері не повинен був рахувати нокдаун

Андрій Твердохліб — 19 травня, 06:26
Усик міг завершити бій нокаутом, рефері не повинен був рахувати нокдаун

У 9 раунді чемпіонського поєдинку між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі рефері Марк Нельсон поєдинку відкрив рахунок британцю, визначивши нокдаун. Проте це рішення було помилковим.

Про що говорять правила боксу

Нокдаун ситуація, за якої боксер під впливом удару, або ухиляючись від атаки, торкається настилу рингу третьою точкою опори (коліно, рука). У такому разі рефері проводить відлік до 8. Якщо боксер на рахунок 8 ще не перебуває у вертикальному положенні, то рефері продовжує рахувати до 10. Якщо боксер і на рахунок 10 усе ще не піднявся, то рефері фіксує нокаут. У разі падіння боксера за межі рингу йому дається на відновлення 20 секунд.

Існує ще, так званий, стоячий нокдаун, у якому й опинився Ф'юрі (скрін), але згідно з правилами, у чемпіонських боях воно не діє.

Отже, рефері врятував "Циганського короля" від імовірного нокауту.

Нагадаємо, що боксери пройшли всю дистанцію бою, а судді роздільним рішенням віддали перемогу українцю — 115:112, 113:114, 114:113. Таким чином, український боксер став першим в історії, хто володіє всіма 4 поясами у важкій вазі

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