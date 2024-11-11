“Усик стане першим боксером в історії, який нокаутує Тайсона Ф’юрі” – експерт боксу

Усик увійшов до топ-10 найстарших чемпіонів в 140-річній історії хевівейту. Чи має він перспективи потіснити з цього рейтингу Віталія та Володимира Кличків? Що нам очікувати від матчу-реваншу Усик – Тайсон Ф’юрі, і чи варто звикати до того, що українські перемоги в хевівейті незабаром лишаться в минулому? Чемпіон обговорив ці питання з експертом боксу, редактором Tanksport Василем Танкевичем.

– Усик увійшов до топ-10 найстарших чемпіонів в 140-річній історії хевівейту. Чи має він перспективи потіснити з цього рейтингу Віталія та Володимира Кличків?

– Хіба що Володимира. Але є нюанс. Якщо в грудні він повторно переможе Тайсона Ф'юрі, а після цього – чемпіона IBF Даніеля Дюбуа (або Ентоні Джошуа, якщо той відбере у Дюбуа титул), то в нього може не залишитися мотивації та гідних викликів для продовження кар'єри. І в такому разі до показника Кличка-молодшого може трохи й не дотягнути.

Але якщо Олександр вирішить ще бодай раз вийти в ринг (після згаданих двох боїв) і захистить свої титули, то майже напевно він потіснить з топ-3 найстарших чемпіонів хевівейту в історії Володимира і займе місце одразу за Віталієм.

В разі ж поразки від "Циганського короля", все складніше. Сумніваюсь, що українець одразу ж вийде на чемпіонський бій – третій з Ф'юрі, другий з Дюбуа або третій з Джошуа. Ймовірніше, британці визначать з-поміж себе нового "абсолюта". А якщо чемпіони, за останнім трендом, домовляться одразу й про проведення реваншу, то очікувати доведеться довго.

Чи захоче бути в такому стані Усик? Це питання. Чи матиме він мотивацію в 38 років через рейтингові або відбіркові бої добиватися ще одного чемпіонського шансу? Особливо, якщо графік захистів/уніфікацій у чемпіонів не даватиме видимої та досяжної перспективи знову вийти на бій за пояс. Теж питання.

Олександр Усик Getty Images

– Вже в грудні Усика очікує матч-реванш з Тайсоном Ф’юрі. В ньому Олександру буде важче, ніж в першому бою? Яким вам бачиться сценарій цього поєдинку? І результат.

– Знаючи зіскок-бекграунд Тайсона Ф'юрі, не сильно здивуюсь, якщо до грудня з ним щось трапиться і бій-реванш доведеться відкласти чи скасувати.

Не хочу повторювати банальщину, що це хевівейт, де один удар може все вирішити. Але це справді бій "на три результати". Є висока ймовірність помилитися у прогнозі. Але давайте увімкнемо логіку.

Олександрові було вкрай важко в середніх раундах першого бою з Ф'юрі. Він діяв на межі своїх можливостей. Але зумів перетерпіти, і в пізніх раундах зламати несприятливий для себе хід поєдинку. Я не впевнений, що у нього був би запас міцності витримати ще один-два "таких шостих раундів" першого бою. Якщо Ф'юрі вдасться поліпшити свою і так топову витривалість і добре підготуватись до інтенсивного бою, то він може фінішувати Усика – швидше за все, в середніх раундах.

Тайсон, на мою думку, у повторному поєдинку буде діяти агресивніше, ніж в першому бою. Брудніше. З використанням клінчів, навалюванням на суперника, з акцентом на ударах по корпусу. На межі та трішки за межею дозволеного. Намагатиметься по максимуму використати свою перевагу в антропометрії. Буде тиснути та вдаватися до постійного пресингу, щоб змусити Усика витрачати більше енергії на захист, втомити його і знизити мобільність.

Ну, але ми ж знаємо, що Олександр володіє винятковим набором якостей, щоб ефективно протистояти значно габаритнішому супернику. І звести нанівець його фізичну перевагу. Усик вже не раз показував свою неймовірну стійкість та винахідливість під тиском. Якщо він зможе "пережити" середні раунди (не пасивно, звісно, а застосовуючи асиметричний захист і виснажуючи суперника ефективними контратаками), то, ризикну припустити, в пізніх раундах ми станемо свідками історичної події. До численних своїх досягнень Усик додасть ще одне – стане першим в історії боксером, який нокаутує Ф'юрі. Британець був у кар'єрі, здається, у восьми нокдаунах. Пора відкривати перелік і нокаутів.

Олександр Усик та Тайсон Ф'юрі, перший бій Getty Images

– У випадку перемоги над Тайсоном Ф’юрі українця чекає бій з Дюбуа – знов за абсолютного чемпіона, адже Усик добровільно відмовився від чемпіонського поясу на користь Дюбуа. Багатьох цей широкий жест Олександра здивував. А яку ви логіку бачите в цьому рішенні? Для чого Усик це зробив?

– Краще відмовитись від титулу, ніж його в тебе мають забрати через неможливість вкластися у відведений термін проведення обов'язкового захисту. Команда Усика все зробила правильно, добровільно відмовившись від поясу IBF. Якщо все складатиметься, як повинно, наступного року Олександр має шанс знову вписати своє ім'я в історію світового боксу, ще більше зміцнивши свою і так монументальну боксерську спадщину – стати єдиним дворазовим "абсолютом" у хевівейті в епоху чотирьох поясів.

– Судячи зі всього, наступні бої Усика будуть проходити виключно в Саудівській Аравії? Як ви вважаєте, проведення великих спортивних та музичних івентів – правильна позиція саудитів, які таким чином в перспективі бажають знизити залежність своєї країни від природних копалин?

– Не факт, що Усик боксуватиме лише в Саудівській Аравії. Туркі Аль-Шейху, як ключовому архітектору культурної трансформації Саудівської Аравії, тісно у своїй країні. Його діяльність виходить далеко за її межі. Зокрема, днями він оголосив про підписання контракту з одним із лідерів "паунду" Наоя Іноуе, очевидно, з перспективою виходу на японський ринок. А до того він вже зайшов на британський ринок боксу.

Щодо правильності чи неправильності позиції саудитів. Я розумію, що спортивні та музичні проєкти є частиною зниження залежності від нафти, створюють нові можливості для розвитку туризму і розваг. Але чув і про те, що такі заходи можуть бути свого роду "спортивним відмиванням" – знаряддям для поліпшення репутації країни на тлі порушень прав людини.

– Кар’єра українця зараз знаходиться і на піку, і водночас на фінішній прямій. Хто прийде на зміну Усику в хевівейт? Завдяки братам Кличкам і Усику ми вже звикли до домінування українців у важкій вазі. Незабаром нам доведеться позбутися цього приємного звикання?

– На жаль, так. Після завершення Усиком кар'єри, певний час будемо пильніше стежити та вболівати за українських представників в інших вагових категоріях.

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Максим Розенко, Чемпіон