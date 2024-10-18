Усик доєднався до братів Кличків – увійшов до 10 найстаріших чемпіонів світу у важкій вазі

Український боксер важкої ваги, чинний чемпіон світу за версіями WBC, WBA, WBO Олександр Усик увійшов до рейтингу 10 найстаріших володарів титулу у найпрестижнішому дивізіоні.

18 жовтня уродженцю Сімферополя виповнилося 367 років і 275 днів. Отже, український чемпіон випередив на 10 сходинці легендарного Мухаммеда Алі, який втратив чемпіонський пояс у віці 37 років і 274 днів.

Усик щонайменше підійметься на 9 сходинку, яку наразі посідає Ларрі Голмс. До позначки легендарного американця українцю залишилося 47 днів (4 грудня), а бій проти Тайсона Ф'юрі, у якому Усик теоретично може втратити звання чемпіона, заплановано на 21 грудня.

У разі ж перемоги над британцем, Усик має всі шанси до наступного бою обійти Ленокса Льюїса та закріпитися на 6 місці.

Відзначимо, що до братів Кличків Усику ще треба провести чимало захистів чемпіонських поясів: Володимир Кличко посідає в рейтингу 3 місце (39 років, 248 днів), Віталій Кличко – другий (42 роки, 150 днів).

Найстарішим чемпіоном світу у важкій вазі залишається Джордж Формен, який лишився титулу у віці 46 років і 170 днів.

Олександр Усик у хевівейті

Український боксер уперше став чемпіоном світу у важкому дивізіоні 25 вересня 2021 року, коли переміг британця Ентоні Джошуа. Тоді українець став володарем одразу трьох основних поясів (WBA, WBO та IBF).

Далі Усик не залишив шансів тому ж Джошуа у матчі-реванші, потім нокаутом захистив титули у поєдинку з Ентоні Дюбуа, після чого, 19 травня, упевнено переміг Тайсона Ф'юрі в об'єднавчому файті (WBA, WBO, IBF та WBC) та став абсолютним чемпіоном світу.

Наразі український боксер є володарем трьох поясів – українець мав провести обов'язковий захист титулу IBF, але вирішив відмовитись, щоб провести реванш з Ф'юрі.