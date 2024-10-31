Танкевич: Ломаченко збирається продавати власний будинок в Каліфорнії і бачить своє майбутнє в Україні

Відомий боксерський інсайдер Майк Коппінджер нещодавно повідомив, що Ломаченко може завершити кар’єру. Чемпіон у розмові з експертом, автором TG-каналу Tanksport Василем Танкевичем спробував розібратися, чи час дворазовому олімпійському чемпіону йти, які помилки він допустив впродовж боксерської кар’єри та що чекає Ломаченка в майбутньому.

– Пане Василю, чи варто Ломаченку вішати рукавички на цвях прямо зараз? Чи є сенс провести ще один бій у ранзі чинного чемпіона світу?

– Менше пів року тому Ломаченко із великим запасом міцності переміг ексабсолюта Джорджа Камбососа і став дворазовим чемпіоном світу у легкій вазі. Як на мене, фізичного ресурсу принаймні на 2-3 поєдинки найвищого рівня Васілію має вистачити. Але це не означає, що він знайде в собі мотивацію стільки разів (чи бодай раз) виходити в ринг.

На фінальній стадії кар'єри Ломаченка можуть мотивувати титульні бої проти зіркових суперників, які дозволять ще більше зацементувати його боксерську спадщину та отримати за них належну фінансову винагороду. Бої з володарями чемпіонських титулів у легкій вазі Шакуром Стівенсоном і Денисом Берінчиком, я так розумію, не сильно мотивують Ломаченка.

Залишається Джервонта Девіс – вельми ризикований варіант, як для вікового і виснаженого боксера, що пройшов свій пік. Тому стимулом погодитись на такий бій, який більше потрібен "Танку", має стати гонорар із сімома нулями. Судячи з того, що недавні переговори з командою Девіса провалились, наразі Васілію такий гонорар не пропонують. Але, припущу, можуть запропонувати після бою "Танка" з Ламонтом Роучем (14 грудня).

Вассиль Ломаченко Getty Images

– Поясніть, чому ви називаєте Василя Ломаченка Васілієм?

– Він сам відмовився від свого українського імені, під яким виступав на любительському ринзі та в перші роки професійної кар'єри – на користь російського. Це сталося 2017 року, що можна простежити в тому як, починаючи з бою із Мігелем Марріагою його представляли ринганонсери і йменували на ресурсах Top Rank, що представляє його інтереси.

– Ломаченко потрапить до залу боксерської слави, де вже знаходяться Віталій та Володимир Клички? Якщо так, то коли?

– Звісно. Не має в цьому жодних сумнівів. Мені не відомі випадки, щоб лідера "паунду" та одного з найкращих боксерів свого покоління відмовились включати до Міжнародної зали боксерської слави. Це станеться з першої спроби, через 3 роки після завершення його кар'єри. Ломаченко стане третім або четвертим (після Олександра Усика) українським боксером у цьому почесному реєстрі.

– Якщо підсумувати кар’єру Василя, де він себе проявив більше, в аматорському боксі чи на професійному рингу?

– Ну, підсумовувати професійну кар'єру поки зарано, адже залишається імовірність (хоч і невелика, на мою думку) того, що Васілій стане "абсолютом" у легкій вазі, тоді цей факт може вплинути на загальний висновок.

Якщо ж оцінювати досягнення Ломаченка до цього часу, то вони вражають – що в любительському боксі, що у професійному. Хоча в любительському з двома золотими олімпійськими медалями, двома золотими медалями чемпіонатів світу і Кубком Вела Баркера до вершини йому все ж ближче.

Спортивні досягнення Ломаченка в українському боксі особливі. Він – найтитулованіший аматор в історії. Також я поставив би його на друге або третє місце за досягненнями на профі-ринзі, де він підкорив три вагові категорії, якийсь час вважався найкращим боксером світу незалежно від вагової категорії. Це колосальні досягнення, але є одне але. Його громадянська позиція у найважчу для української державності епоху, коли стоїть питання виживання та існування самої нації, нівелює ці досягнення в очах значної частини боксерської спільноти України. Пишатися його спортивною кар'єрою за таких обставин не хочеться.

– Те, що Ломаченко лишився на другий олімпійський цикл (2008-2012) в аматорському боксі, завадило йому продемонструвати кращі результати на професійному рингу? Чи можна сказати, що це була стратегічно помилка Василя з його батьком?

– Так, Васілій міг перейти у профі після Пекіну-2008 і, ймовірно, підкорити 4-5, а не 3 категорії. Стати таки "абсолютом" (або й навіть у двох категоріях) і заробити на кілька десятків мільйонів доларів більше. Звісно, при умові, що дозволило б здоров'я і не сильно перешкоджали травми. Але тоді він не вписав би своє ім'я в історію, як один із найкращих аматорів з дивовижним балансом боїв: 396 перемог (а може й більше) при одній спірній поразці.

Певен, після тріумфального виступу на Олімпійських іграх в Пекіні Васілій зі своїм батьком-тренером об'єктивно зважили всі за і проти. Зокрема, потенційну травматичність через жорсткіший наповнювач рукавичок в професійному боксі, а звідси підвищений ризик травм для проблемних у Васілія кистей. Тому залишилися в аматорському боксі ще на один олімпійський цикл.

Це не була стратегічна помилка боксера і його батька-тренера – вони все зробили правильно, досягнувши видатних результатів у професійному боксі. Стратегічна помилка була в іншому, про що я говорив раніше. Через це його досягнення навряд чи колись виглядатимуть повноцінно в очах українців і належно ними оцінені.

Василь Ломаченко Getty Images

– Чи потрібно було Ломаченку з переходом в професійний бокс змінювати батька-тренера? Ми пам’ятаємо, як у другому бою на профі-рингу, на кону якого стояв чемпіонський титул, Василь програв – в багато чому завдяки недосвідченості Анатолія Ломаченка як тренера, який тоді робив свої перші кроки в професійному боксі.

– Сумніваюсь, що інший тренер допоміг би Васілію впоратись зі значно крупнішим суперником, який на офіційному зважуванні не вклався в ліміт категорії, під час бою важив як напівсередньоваговик і завдав близько 40 ударів нижче пояса, на які ніяк не реагував рефері. З батьком-тренером Васілій показав свій максимум на профі-ринзі. Папаченко побудував його кар'єру, запрограмував його як боксера і, логічно, що під його керівництвом Васілій і завершить її.

– Що чекає Ломаченка в Україні? Він лишиться маргіналом з "православ’ям головного мозку" чи здоровий глузд візьме гору, як це трапилося з початком повномасштабної війни з Олександром Усиком?

– Православ'я в Україні для мене асоціюється з ПЦУ, яку очолює митрополит Епіфаній. А ту агресивну релігійну промосковську течію, яку підтримує і пропагує у своїх соцмережах Ломаченко, "священники" якої здають позиції українських солдатів, відмовляються відспівувати загиблих Героїв, а їхні "старші брати" освячують зброю для вбивства українців і цілком підтримують геноцидальну війну Росії проти України, не думаю, що правильно називати православ'ям. Тому мені не "заходить" цей термін про "православ'я головного мозку".

Що чекає Ломаченка в Україні? Зізнаюся, донедавна був переконаний, що він не бачить свого майбутнього в Україні, і після завершення кар'єри залишиться мешкати в США. Тож, це питання можна було б зняти. Але, за моєю інформацією, він збирається продавати свій будинок в Каліфорнії, і бачить своє майбутнє саме в Україні, тому питання актуальне.

Я не знаю, як дії окупантів мають вплинути на Васілія чи на його рідних, нерухомість, готель, бізнес, щоб він змінився, повернувся в "українське поле", якщо цього не сталося за майже 3 роки повномасштабної війни. Не вірю, що він зміниться, якщо чогось надзвичайного не трапиться в його житті.

Максим Розенко, Чемпіон

Відповідальний редактор – Микола Дендак