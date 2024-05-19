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Шевченко: Перемога Усика значить дуже багато для України

Микола Дендак — 19 травня, 04:09
Шевченко: Перемога Усика значить дуже багато для України

Президент Української асоціації фуболу Андрій Шевченко вважає, що перемога Олександра Усика (22-0, 14 КО) над британцем Тайсоном Ф'юрі (34-1-1, 14 KO) в бою за титул абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі дуже багато значить для України.

Про це він розповів у коментарі для Mail Sport.

"Це значить дуже багато для України, це значить дуже багато для нас. Я радий за Олександра. Він чемпіон, це прекрасна перемога.

Чи повинен був він перемагати в 9-му раунді? Знаєте, я думаю бій був неймовірний, боксери показали чудовий перфоманс, Тайсон бився дуже добре, але Олександр — чемпіон", — сказав Шевченко.

Нагадаємо, що боксери пройшли всю дистанцію бою, а судді роздільним рішенням віддали перемогу українцю — 115:112, 113:114, 114:113.

Таким чином, український боксер став першим в історії, хто володіє всіма 4 поясами у важкій вазі.

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