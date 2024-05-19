Шевченко: Перемога Усика значить дуже багато для України
Президент Української асоціації фуболу Андрій Шевченко вважає, що перемога Олександра Усика (22-0, 14 КО) над британцем Тайсоном Ф'юрі (34-1-1, 14 KO) в бою за титул абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі дуже багато значить для України.
Про це він розповів у коментарі для Mail Sport.
"Це значить дуже багато для України, це значить дуже багато для нас. Я радий за Олександра. Він чемпіон, це прекрасна перемога.
Чи повинен був він перемагати в 9-му раунді? Знаєте, я думаю бій був неймовірний, боксери показали чудовий перфоманс, Тайсон бився дуже добре, але Олександр — чемпіон", — сказав Шевченко.
Нагадаємо, що боксери пройшли всю дистанцію бою, а судді роздільним рішенням віддали перемогу українцю — 115:112, 113:114, 114:113.
Таким чином, український боксер став першим в історії, хто володіє всіма 4 поясами у важкій вазі.