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Володимир Кличко: Усик довів, що він найкращий боксер сучасності

Микола Дендак — 19 травня, 05:10
Володимир Кличко: Усик довів, що він найкращий боксер сучасності

Володимир Кличко вважає, що своєю перемогою над Тайсоном Ф'юрі (34-1-1, 14 KO) у бою за титул абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі Олександр Усик (22-0, 14 КО) довів, що він є найкращим боксером сучасності.

Про це колишній чемпіон світу розповів у коментарі для Mail Sport.

"Безсумнівно, абсолютний чемпіон світу у суперважкій та важкій вазі — Олександр Усик. Український Олександр Усик.

Це дуже важлива історична перемога для Олександра, та вона ще більш важлива для України.
Усик був дуже близьким до того, щоб завершити бій в 9-му раунді. І Тайсон Ф'юрі програв решту раундів вкінці. Тож Олександр Усик довів, що він найкращий боксер сучасності, що у суперважкій, що у важкій вазі.

Чи є Усик найкращим боксером за весь час? Я вірю, що ця перемога значить саме це", сказав Кличко.

Нагадаємо, що боксери пройшли всю дистанцію бою, а судді роздільним рішенням віддали перемогу українцю — 115:112, 113:114, 114:113.

Таким чином, український боксер став першим в історії, хто володіє всіма 4 поясами у важкій вазі.

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