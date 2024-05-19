Володимир Кличко: Усик довів, що він найкращий боксер сучасності

Володимир Кличко вважає, що своєю перемогою над Тайсоном Ф'юрі (34-1-1, 14 KO) у бою за титул абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі Олександр Усик (22-0, 14 КО) довів, що він є найкращим боксером сучасності.

Про це колишній чемпіон світу розповів у коментарі для Mail Sport.

"Безсумнівно, абсолютний чемпіон світу у суперважкій та важкій вазі — Олександр Усик. Український Олександр Усик. Це дуже важлива історична перемога для Олександра, та вона ще більш важлива для України.

Усик був дуже близьким до того, щоб завершити бій в 9-му раунді. І Тайсон Ф'юрі програв решту раундів вкінці. Тож Олександр Усик довів, що він — найкращий боксер сучасності, що у суперважкій, що у важкій вазі.

Чи є Усик найкращим боксером за весь час? Я вірю, що ця перемога значить саме це", — сказав Кличко.

Wladimir Klitschko reacts to Oleksandr Usyk's historic victory over Tyson Fury 🇺🇦#RINGOFFIRE pic.twitter.com/AOCrtluZ3v — Mail Sport (@MailSport) May 19, 2024

Нагадаємо, що боксери пройшли всю дистанцію бою, а судді роздільним рішенням віддали перемогу українцю — 115:112, 113:114, 114:113.

Таким чином, український боксер став першим в історії, хто володіє всіма 4 поясами у важкій вазі.