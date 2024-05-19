Зеленський, Пак'яо, Кроуфорд, Льюїс та інші: реакція світової спільноти на перемогу Усика над Ф'юрі
Абсолютний чемпіон світу в суперважкій вазі Олександр Усик (22-0-0, 14 KO) став головною зіркою світового боксу після перемоги над британцем Тайсоном Ф'юрі (34-1-1, 14 KO).
Чемпіон зібрав реакцію світової спільноти на історичну перемогу українського боксера, який став першим в історії, хто володіє всіма 4 поясами у важкій вазі.
Колишній абсолютний чемпіон світу в суперважкій вазі Леннокс Льюїс
"Сьогодні ввечері ми стали свідками чудового поєдинку, який увійшов в історію. Я був радий вітати будь-якого з цих неймовірних чемпіонів у клубі Undisputed HW, і сьогодні це був Олександр Великий. З нетерпінням чекаю, щоб побачити, як вони зроблять це знову. Усик довів, що ніколи не пізно поповнити свою спадщину. Вітаємо!"
Колишній чемпіон світу з боксу у 8 дивізіонах Менні Пак'яо
"Вітаю Усика з тим, що він став першим абсолютним чемпіоном у важкій вазі за останні 25 років! Приголомшливий бій як з боку Тайсона Ф'юрі, так і з боку Олексадра Усика. Такі поєдинки гідні реваншу".
Колишній абсолютний чемпіон світу у двох дивізіонах Теренс Кроуфорд
"Хлопці, вам краще поважати Усика. Він безумовно претендент на звання найкращого бійця P4P (найкращий боксер незалежно від вагової категорії, - прим.). Я не хейтер. Він побив людину, яка побила всіх у найбільшому дивізіоні, віддаючи те, що він вже зробив. Вітаю, брате!"
Тимчасовий чемпіон WBC у першій середній вазі Сергій Богачук
"Вітаємо найкращого боксера світу — Усика", - написав Богачук.
Британський промоутер Едді Гірн
«По-перше, яке ж видовище ми бачили. Як же це чудово для боксу. Для мене це була нічия або перемога Усика з перевагою в один-два раунди. 9-й у його виконанні був просто неймовірним. Ф'юрі тоді сильно постраждав. Який же бій, неймовірно», — розповів Гірн для The Guardian.
Журналіст ESPN Майк Коппінджер
"Олександр Усик став вашим новим беззаперечним чемпіоном у важкій вазі в результаті грандіозного бою тут, в Ер-Ріяді. Один суддя віддав перемогу Ф'юрі з рахунком 114:113, але інші порахували 115:112 і 114:113 на користь Усика. Я побачив 115:112 на користь Усика. Матч-реванш запланований на 12 або 13 жовтня в Ер-Ріяді".
Олімпійський чемпіон з греко-римської боротьби Жан Беленюк
"Україна сьогодні святкує", — написав депутат Верховної Ради в Instagram.
Клуб Української Прем'єр-ліги Полісся
"Олександр Усик абсолютний чемпіон у надважкій вазі! Браво, Саша! Історичний момент. Наша легенда", — йдеться у заяві клубу.
Президент України Володимир Зеленський
"Українці б'ють потужно! І врешті-решт усіх наших противників буде подолано. Олександр Усик – абсолютний чемпіон світу! Важка битва, що доводить: українська витримка і сила народжують українську перемогу. Вітаю, чемпіоне! Вітаю, країно! Слава Україні!", – йдеться у заяві президента.