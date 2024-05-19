Зеленський, Пак'яо, Кроуфорд, Льюїс та інші: реакція світової спільноти на перемогу Усика над Ф'юрі

Абсолютний чемпіон світу в суперважкій вазі Олександр Усик (22-0-0, 14 KO) став головною зіркою світового боксу після перемоги над британцем Тайсоном Ф'юрі (34-1-1, 14 KO).

Чемпіон зібрав реакцію світової спільноти на історичну перемогу українського боксера, який став першим в історії, хто володіє всіма 4 поясами у важкій вазі.

"Сьогодні ввечері ми стали свідками чудового поєдинку, який увійшов в історію. Я був радий вітати будь-якого з цих неймовірних чемпіонів у клубі Undisputed HW, і сьогодні це був Олександр Великий. З нетерпінням чекаю, щоб побачити, як вони зроблять це знову. Усик довів, що ніколи не пізно поповнити свою спадщину. Вітаємо!"