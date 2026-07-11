Оголошення бою Гарсія – Бенн відклали в останній момент

Оголошення про поєдинок чемпіона WBC в напівсередній вазі Раяна Гарсії (24-2, 20 КО) з британцем Конором Бенном (24-1, 14 KO) відкладено.

Про це повідомив інсайдер Ден Рафаель.

Офіційне оголошення бою затримується через неузгоджені нюанси зі сторони Гарсії, промоушена Golden Boy та платформи DAZN. Представники Zuffa Boxing були готові анонсувати поєдинок ще у п'ятницю, 10 липня, але вирішили дочекатися фінальних підписів.

Команда Бенна вже виконала всі умови. Якщо сторона Гарсії залагодить юридичні питання, пресконференцію та офіційний анонс шоу від Zuffa проведуть наступного тижня на Медісон-сквер-гарден у Нью-Йорку.

Зазначимо, що Раян Гарсія здобув чемпіонський пояс у ніч проти 22 лютого, перемігши одностайним рішенням суддів Маріо Барріоса.

Бенн у 10-раундовому поєдинку здобув перемогу над Реджисом Прогрейсом одноголосним рішенням суддів та став обовʼязковим претендентом на титул WBC Раяна.