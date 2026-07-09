Усі хочуть побачити цей бій: Де Ла Хойя – про поєдинок Гарсії та Бенна
Промоутер Оскар Де Ла Хойя та компанія Golden Boy Promotions працюють над поєдинком чемпіона WBC в напівсередній вазі Раяна Гарсії (24-2, 20 КО) з британцем Конором Бенном (24-1, 14 KO).
Про це промоутер повідомив в Інстаграм.
"1 серпня у нас буде бій Вільяма Сепеди проти Ламонта Роуча. Працюємо над поєдинком Вірджіла Ортіса проти Джарона "Бутса" Енніса. Вірджіл хоче цього бою, але усе залежить від Бутса.
Також працюємо над боєм Раяна Гарсії проти Конора Бенна. Я отримав інформацію про це. Саме цей бій усі хочуть побачити. Тож я зроблю це для вас", – заявив Де Ла Хойя.
Зазначимо, що Раян Гарсія здобув чемпіонський пояс у ніч проти 22 лютого, перемігши одностайним рішенням суддів Маріо Барріоса.
Бенн у 10-раундовому поєдинку здобув перемогу над Реджисом Прогрейсом одноголосним рішенням суддів та став обовʼязковим претендентом на титул WBC Раяна.