Угода перебуває на завершальній стадії: Коппінджер – про бій Гарсії з Бенном

Чемпіон WBC в напівсередній вазі Раян Гарсія (24-2, 20 КО) близький до угоди про бій з британцем Конором Бенном (24-1, 14 KO).

Про це повідомив інсайдер Майк Коппінджер.

"Я вважаю, що цей бій обов'язково відбудеться. Наразі все йде дуже добре, у позитивному ключі, і Раян Гарсія назвав дату – 12 вересня у Лас-Вегасі.

Мені кажуть, що угода щодо цієї дати й локації вже перебуває на стадії завершення. Раян Гарсія проти Конора Бенна. Два потужні панчери. Я в захваті", – розповів Коппінджер.