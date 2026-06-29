Угода перебуває на завершальній стадії: Коппінджер – про бій Гарсії з Бенном
Чемпіон WBC в напівсередній вазі Раян Гарсія (24-2, 20 КО) близький до угоди про бій з британцем Конором Бенном (24-1, 14 KO).
Про це повідомив інсайдер Майк Коппінджер.
"Я вважаю, що цей бій обов'язково відбудеться. Наразі все йде дуже добре, у позитивному ключі, і Раян Гарсія назвав дату – 12 вересня у Лас-Вегасі.
Мені кажуть, що угода щодо цієї дати й локації вже перебуває на стадії завершення. Раян Гарсія проти Конора Бенна. Два потужні панчери. Я в захваті", – розповів Коппінджер.
Зазначимо, що Раян Гарсія здобув чемпіонський пояс у ніч проти 22 лютого, перемігши одностайним рішенням суддів Маріо Барріоса.
Бенн у 10-раундовому поєдинку здобув перемогу над Реджисом Прогрейсом одноголосним рішенням суддів та став обовʼязковим претендентом на титул WBC Раяна.