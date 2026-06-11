Остаточне слово за нами: Де Ла Хойя – про організацію бою Гарсії з Бенном

Промоутер Оскар Де Ла Хойя та компанія Golden Boy Promotions вимагають у Zuffa Boxing негайно припинити ймовірне втручання у справи чемпіона WBC у напівсередній вазі Раяна Гарсії.

Про це повідомляє BoxingScene.

Zuffa планує організувати бій американця з Конором Бенном (24-1, 14 KO). Водночас Де Ла Хойя та Golden Boy не брали участі в переговорах і не давали згоди на організацію поєдинку.

"Я чую чутки та розмови, але ніхто зі мною не зв'язувався. Остаточне слово все одно за нами, адже я є промоутером Раяна Гарсії. Як би мені це не подобалося, але якщо бій потрібен бійцям, ми знайдемо спосіб домовитися. Якщо цього хоче Раян, він це отримає. Потрібно лише узгодити деталі так, щоб усі сторони залишилися задоволеними", – сказав Де Ла Хойя.

Зазначимо, що Раян Гарсія здобув чемпіонський пояс у ніч проти 22 лютого, перемігши одностайним рішенням суддів Маріо Барріоса.

Раніше Бенн у 10-раундовому поєдинку здобув перемогу над Реджисом Прогрейсом одноголосним рішенням суддів та став обовʼязковим претендентом на титул WBC Раяна.