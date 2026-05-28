Гарсія назвав дату свого наступного поєдинку

Олександр Булава — 28 травня 2026, 19:17
Чемпіон WBC в напівсередній вазі Раян Гарсія (24-2, 20 КО) заявив, що наступний бій проведе 12 вересня.

Його слова передає Boxing News 24/7.

Наразі Гарсія не може стверджувати, що бій з Конором Бенном (24-1, 14 KO) відбудеться, але підтвердив, що переговори тривають

"Правда в тому, що у мене є потенційний бій з Конором Бенном. Наразі не офіційно. Ми з моїм менеджером працюємо над з'ясуванням деталей, але виглядає добре. Але поки це не буде остаточно узгоджено, важко сказати, що це точно станеться, бо я знаю, що всі говорять про 12 вересня в Лас-Вегасі на T-Mobile.

Я можу сказати, що буду битися 12 вересня у Вегасі, але суперник – це під знаком питання. Або, скажімо так, є невелика нюанс.

"Я точно знаю, що в мене є контракт з The Ring на мій наступний бій. Тож у будь-якому разі вони будуть залучені, і я впевнений, що все складеться як слід", – заявив Гарсія.

Зазначимо, що Раян Гарсія здобув чемпіонський пояс у ніч проти 22 лютого, перемігши одностайним рішенням суддів Маріо Барріоса.

Раніше Бенн у 10-раундовому поєдинку здобув перемогу над Реджисом Прогрейсом одноголосним рішенням суддів та став обовʼязковим претендентом на титул WBC Раяна.

