Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Гарсія анонсував бій проти Бенна

Олександр Булава — 18 травня 2026, 17:45
Гарсія анонсував бій проти Бенна
Раян Гарсія
Getty Images

Чемпіон WBC в напівсередній вазі Раян Гарсія (24-2, 20 КО) заявив, що наступний бій проведе проти британця Конора Бенна (24-1, 14 KO).

Його слова передає Sports Illustrated.

"Мій наступний бій відбудеться 12 вересня. Я поки не можу оголосити це офіційно, але декому з Великої Британії пора добряче надерти дупу.

Чувак, з яким я, скоріш за все, битимуся далі – з Британії... Усе пройде у Вегасі на T-Mobile Arena.

Чуєш це, Коноре? Мій кореш виведе мене на бій. А ти знайди собі якогось англійського бовдура, щоб вивів тебе", – заявив Гарсія.

Зазначимо, що Раян Гарсія здобув чемпіонський пояс у ніч проти 22 лютого, перемігши одностайним рішенням суддів Маріо Барріоса.

Напередодні Бенн у 10-раундовому поєдинку здобув перемогу над Реджисом Прогрейсом одноголосним рішенням суддів та став обовʼязковим претендентом на титул WBC Раяна.

Раян Гарсія Конор Бенн

Раян Гарсія

Бенн та Гарсія ведуть переговори про бій
Тримай мій пояс теплим: Бенн кинув виклик чемпіону світу
Чемпіон світу кинув виклик Кроуфорду, назвавши його переоціненим боксером
Гарсія: Чемпіон світу має битися регулярно
Пол хоче побитись із чемпіоном світу, який провалював тест на допінг

Останні новини