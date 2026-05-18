Гарсія анонсував бій проти Бенна

Чемпіон WBC в напівсередній вазі Раян Гарсія (24-2, 20 КО) заявив, що наступний бій проведе проти британця Конора Бенна (24-1, 14 KO).

Його слова передає Sports Illustrated.

"Мій наступний бій відбудеться 12 вересня. Я поки не можу оголосити це офіційно, але декому з Великої Британії пора добряче надерти дупу.

Чувак, з яким я, скоріш за все, битимуся далі – з Британії... Усе пройде у Вегасі на T-Mobile Arena.

Чуєш це, Коноре? Мій кореш виведе мене на бій. А ти знайди собі якогось англійського бовдура, щоб вивів тебе", – заявив Гарсія.