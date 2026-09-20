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Круз після ефектної перемоги над Браво кинув виклик Гарсії

Олександр Булава — 20 вересня 2026, 10:55
Круз після ефектної перемоги над Браво кинув виклик Гарсії
Ісаак Круз
Getty Images

Тимчасовий чемпіон WBC у першій напівсередній вазі Ісаак Круз (29-3-2, 19 KO) викликав на бій чемпіона WBC у напівсередній вазі Раяна Гарсію (25-2, 21 КО).

Про це він заявив після дострокової перемоги над Нестором Браво.

"Гей, Раяне, я тут. Мій наступний бій – для тебе. Давай, Раяне. Давай.

Я готовий. Мій промоутер Шон Гіббонс і моя компанія TGB – ми більш ніж готові. Я хочу великих імен. І життя, і бокс пов'язані з ризиком, і я готовий його прийняти", – заявив Круз.

Зазначимо, що для Ісаака бій з Браво був першим поєдинком під керівництвом нового тренера Едді Рейносо та його перший виступ у 2026 році після нічиєї з Ламонтом Роучем.

Нагадаємо, що Гарсія напередодні переміг Бенна технічним нокаутом у другому раунді. Це був його перший захист титулу.

Американець здобув пояс WBC на початку 2026 року. Тоді він одностайним рішенням суддів здолав Маріо Барріоса (29-3-2, 18 КО).

Раян Гарсія Ісак Круз

Ісак Круз

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