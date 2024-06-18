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Гарсія викликав на бій Ортіса, який домовився про поєдинок з Богачуком

Олександр Булава — 18 червня, 16:25
Гарсія викликав на бій Ортіса, який домовився про поєдинок з Богачуком

Американський боксер Раян Гарсія (25-1, 20 КО) хоче провести поєдинок проти Вірджіла Ортіса (21-0, 21 KO).

Про це Раян розповів у Twitter.

"Я викликаю Вірджіла Ортіса.

P.S. Калеб Плант – ти мені не подобаєшся. Вітаю з Місяцем гордості, Калебе", — написав Гарсія.

Нагадаємо, нещодавно Раян переміг Девіна Хейні у яскравому поєдинку з трьома нокдаунами. Втім, пояс не перейшов Гарсії, оскільки перед боєм він не вклався в ліміт ваги, а згодом у нього виявили заборонені речовини, що підтвердила і друга проба.

Раніше повідомлялося, що тимчасовий чемпіон WBC у першій середній вазі Сергій Богачук (24-1, 23 КО) має домовленість про бій проти Ортіса. На кону можуть стояти пояси тимчасового чемпіона WBC та WBО.

Зазначимо, що 3 серпня Ортіс мав провести поєдинок з австралійцем Тімом Цзю, але бій скасували через травму суперника.

Ортіс Раян Гарсія Сергій Богачук

Ортіс

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