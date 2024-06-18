Гарсія викликав на бій Ортіса, який домовився про поєдинок з Богачуком

Американський боксер Раян Гарсія (25-1, 20 КО) хоче провести поєдинок проти Вірджіла Ортіса (21-0, 21 KO).

Про це Раян розповів у Twitter.

"Я викликаю Вірджіла Ортіса. P.S. Калеб Плант – ти мені не подобаєшся. Вітаю з Місяцем гордості, Калебе", — написав Гарсія.

Im calling out vergil ortiz



Ps caleb plant I dont like you



Happy pride month caleb



Shoutout oscar de la hoya — RYAN GARCIA (@RyanGarcia) June 16, 2024

Нагадаємо, нещодавно Раян переміг Девіна Хейні у яскравому поєдинку з трьома нокдаунами. Втім, пояс не перейшов Гарсії, оскільки перед боєм він не вклався в ліміт ваги, а згодом у нього виявили заборонені речовини, що підтвердила і друга проба.

Раніше повідомлялося, що тимчасовий чемпіон WBC у першій середній вазі Сергій Богачук (24-1, 23 КО) має домовленість про бій проти Ортіса. На кону можуть стояти пояси тимчасового чемпіона WBC та WBО.

Зазначимо, що 3 серпня Ортіс мав провести поєдинок з австралійцем Тімом Цзю, але бій скасували через травму суперника.