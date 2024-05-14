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Чемпіон Бокс

Мейвезер проведе бій з Ортісом

— 14 травня, 10:59
Мейвезер проведе бій з Ортісом

Ексчемпіон світу Флойд Мейвезер незабаром оголосить про бій з Віктором Ортісом.

Про це повідомив інсайдер Сальвадор Родрігес.

"Мені сказали, що Мейвезер анонсує виставковий бій проти Ортіса, який відбудеться 24 серпня на арені Plaza de Toros México. У середу оголосять більше деталей", - написав Родрігес.

Напередодні Мейвезер повідомив, що зробить велике оголошення в середу, 15 травня.

Зазначимо, що боксери вже зустрічалися у 2011 році. Тоді їх бій завершився скандалом. Флойд нокаутував Віктора і зробив це не дуже чесно — спіймав суперника в той момент, коли той не захищався (вибачався за спробу баднути головою).

Нагадаємо, останній професійний бій 47-річного Флойда відбувся в серпні 2017 року — тоді він нокаутував зірку UFC Конора Мак-Грегора. Після того один із найбільш високооплачуваних спортсменів у світі провів ще кілька виставкових поєдинків.

Ортіс Флойд Мейвезер

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