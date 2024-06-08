Богачук розповів, які пояси будуть на кону в бою з Ортісом

Тимчасовий чемпіон WBC у першій середній вазі Сергій Богачук (24-1, 23 КО) розповів, що в бою проти Вірджіла Ортіса (21-0, 21 КО) на кону можуть стояти пояси тимчасового чемпіона WBC та WBО.

Його слова передає Tribuna.com.

"Даю відсотків 70, що бій відбудеться. Команда Ортіса згодна на бій, моя команда згодна на бій. Все залежить від організації — де і коли його організують.

Наскільки я знаю, в бою з Ортісом планувалось, що буде мій пояс тимчасового чемпіона WBC і, здається, пояс тимчасового чемпіона WBO також. А за інші пояси поки що говорити рано. Зараз сконцентрований на цьому бою, якщо він буде. Виграю цей бій — далі будемо дивитись", — сказав боксер.

Зазначимо, що 3 серпня Ортіс мав провести поєдинок з австралійцем Тімом Цзю, але бій скасували через травму суперника.

Свій попередній бій Богачук провів 31 березня, коли знищив Браяна Мендоса в чемпіонському бою.