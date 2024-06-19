Ортіс прийняв виклик на бій від Гарсії

Американський боксер першої середньої ваги Вірджіл Ортіс (21-0, 21 KO) прийняв виклик на бій від Раяна Гарсії (25-1, 20 КО).

Про це боєць повідомив у Twitter.

"Я вже сказав "так", — написав Ортіс

Раніше повідомлялося, що тимчасовий чемпіон WBC у першій середній вазі Сергій Богачук (24-1, 23 КО) має домовленість про бій проти Ортіса. На кону можуть стояти пояси тимчасового чемпіона WBC та WBО.

3 серпня Ортіс мав провести поєдинок з австралійцем Тімом Цзю, але бій скасували через травму суперника.

Гарсія у своєму останньому бою переміг Девіна Хейні у яскравому поєдинку з трьома нокдаунами. Втім, пояс не перейшов Гарсії, оскільки перед боєм він не вклався в ліміт ваги, а згодом у нього виявили заборонені речовини, що підтвердила і друга проба.