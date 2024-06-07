Непереможний нокаутер: Богачук визначився зі своїм наступним суперником

Тимчасовий чемпіон WBC у першій середній вазі Сергій Богачук (24-1, 23 КО) проведе бій проти непереможного нокаутера Вірджіла Ортіса (21-0, 21 КО).

Про це заявив промоутер українця Том Леффлер у коментарі для Boxing Scene.

"Загалом ми домовилися. Ми домовилися битися з Вірджілом. Я знаю, що сторона Вірджіла домовилася між менеджером Ортіса Ріком Мірігіаном та Golden Boy.

Я не впевнений, чи пройде поєдинок 3 серпня під час вечора боксу в Лос-Анджелесі, але обидві сторони, безумовно, погодилися. Якщо бій не відбудеться на цьому шоу, я думаю, що це такий великий поєдинок, що ми будемо шукати інше шоу", — сказав Леффлер.

Зазначимо, що 3 серпня Ортіс мав провести поєдинок з австралійцем Тімом Цзю, але бій скасували через травму суперника.

Свій попередній бій Богачук провів 31 березня, коли знищив Браяна Мендоса в чемпіонському бою.