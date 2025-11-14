Queensberry виступили із заявою щодо проваленої допінг-проби Паркера

Промоутерська компанія Queensberry, яка займається справами Джозефа Паркера, виступила із заявою щодо проваленої допінг-проби боксера.

Функціонери опублікували відповідну заяву.

"Напередодні WADA повідомила, що Джозеф Паркер отримав позитивний результат допінг-тесту, який провели 25 жовтня перед поєдинком з Фабіо Вордлі.

Поки триває розслідування, інших коментарів не буде", – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що відповідно до інформації ЗМІ, у пробі новозеландця знайшли сліди кокаїну. Сліди метаболіту кокаїну зазвичай залишаються в сечі протягом приблизно чотирьох днів. Це означає, що Паркер, ймовірно, контактував з речовиною під час останнього тижня підготовки до бою.

Хоча кокаїн не вважається допінговою речовиною, що покращує спортивні результати, випадок буде розглянутий UK Anti‑Doping (UKAD) та British Boxing Board of Control (BBBoC). Паркер може бути дискваліфікований на строк до двох років.

Команда Паркера наразі має можливість вимагати аналізу B-зразка, але зазвичай результати A і B зразків співпадають.

Нагадаємо, поєдинок між Вордлі та Паркером відбувся 25 жовтня у Лондоні. Британський боксер, який вважався аутсайдером у цьому поєдинку зумів достроково перемогти новозеландця.