Queensberry підтвердила зняття Йоки з бою проти Гассієва

Промоутерська компанія Queensberry Promotions підтвердила травму у французького надважковаговика Тоні Йоки (15-3, 12 КО), через яку він не зможе вийти на ринг проти російського чемпіона WBA у надважкій вазі Мурата Гассієва (33-2, 26 КО).

Про це йдеться в заяві промоушена.

"Через травму спини, отриману під час тренування, Тоні Йока був змушений знятися з запланованого бою з Муратом Гассієвим у Москві 11 липня", – йдеться у повідомленні.

Очікується, що Йоку замінить британський ветеран Джо Джойс.

Нагадаємо, у Йоки зірвався бій з ексчемпіоном світу у двох дивізіонах Лоуренсом Околі через провалений допінг-тест у британця. Востаннє він боксував у грудні 2025 року, коли нокаутував Патріка Корте в першому раунді.

Напередодні WBA перевела Гассієва зі статусу регулярного чемпіона у категорію повноцінного володаря титулу в надважкій вазі. Це рішення стало можливим після того, як Олександр Усик офіційно звільнив свої чемпіонські пояси.