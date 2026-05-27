Гассієв проведе захист поясу WBA Regular у Москві

Регулярний чемпіон WBA у надважкій вазі Мурат Гассієв (33-2, 26 КО) проведе перший захист титулу.

Поєдинок відбудеться 11 липня у Москві. Суперником росіянина стане француз Тоні Йока (15-3, 12 КО).

32-річний Мурат є володарем титулу WBA Regular та автоматично вважається першим претендентом на повноцінний пояс, яким володіє Олександр Усик.

Це буде перший захист титулу, який він здобув після перемоги над Кубратом Пулєвим (32-4, 14 KO).

Нагадаємо, у Йоки зірвався бій з ексчемпіоном світу у двох дивізіонах Лоуренсом Околі через провалений допінг-тест у британця. Востаннє він боксував у грудні 2025 року, коли нокаутував Патріка Корте в першому раунді.