Йока через травму знявся з бою проти Гассієва

Французький надважковаговик Тоні Йока (15-3, 12 КО) знявся з бою проти російського чемпіона WBA у надважкій вазі Мурата Гассієва (33-2, 26 КО).

Про це повідомив інсайдер Ден Рафаель.

Причиною такого рішення стало ушкодження спини у француза. Наразі рішення про перенесення поєдинку або заміну опонента для Гасієва поки що не прийнято.

Зустріч боксерів мала відбутися 11 липня в Москві.

Нагадаємо, у Йоки зірвався бій з ексчемпіоном світу у двох дивізіонах Лоуренсом Околі через провалений допінг-тест у британця. Востаннє він боксував у грудні 2025 року, коли нокаутував Патріка Корте в першому раунді.

Напередодні WBA перевела Гассієва зі статусу регулярного чемпіона у категорію повноцінного володаря титулу в надважкій вазі. Це рішення стало можливим після того, як Олександр Усик офіційно звільнив свої чемпіонські пояси.