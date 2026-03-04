Українська правда
Промоутер закликав IBF призначити титульний бій для Чісори за пояс Усика

Олександр Булава — 4 березня 2026, 22:10
Дерек Чісора
Getty Images

Промоутер Калле Зауерланд закликав Міжнародну боксерську федерацію (IBF) призначити Дереку Чісорі бій за титул, поки чемпіон організації – Олександр Усик готується захищати пояс WBC проти Ріко Верховена.

Його слова передає Boxing News 24/7.

"Усик уже є легендою боксу та об'єднаним чемпіоном світу у важкій і надважкій вазі. Я дуже пишався тим, що у 2018 році в ринзі надягнув на нього четвертий пояс, і він, очевидно, зробив те саме вже в надважкій вазі.

Але спорт є спортом, і є багато інших гладіаторів, двоє з яких, Деонтей Вайлдер і Дерек Чісора, мають дивовижні кар'єри, кульмінацією яких стане великий бій 4 квітня.

За час свого правління в надважкій вазі Олександр Усик жодного разу не проводив обов'язковий захист титулу IBF.

З огляду на позицію Чісори на вершині рейтингу надважкої ваги, а також позицію Вайлдера і масштаб цього поєдинку, можливість битися за пояс стала б чудовим доповненням", – сказав Зауерланд.

Бій Чісора – Вайлдер запланований на 4 квітня 2026 року на арені "О2" в Лондоні. Це буде ювілейний 50-й двобій для Дерека.

Протистояння Усик – Верховен заплановане на 23 травня 2026 року у Гізі (Єгипет). Світова боксерська рада (WBС) санкціонувала їх двобій.

Олександр Усик Дерек Чісора Деонтей Вайлдер

