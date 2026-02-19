Катмен Усика назвав найскладнішого суперника в кар'єрі українця

Расс Анбер розповів, хто був найскладнішим суперником у кар'єрі непереможного Олександра Усика.

Він поділився думками в коментарі Twelfth and Final Round.

Канадський катмен виділив Дерека Чісору. Він згадав їхнє очне протистояння та заявив, що британець дав важчий бій чинному королю хевівейту, ніж будь-хто інший.

"Дерек Чісора – своєрідний "гейткіпер" еліти. Його прізвисько – "Війна", і це не випадково. Це не легкий шлях, це серйозне випробування. Якщо ти хочеш піднятися на наступний рівень, маєш пройти через нього. Усику довелося пройти цей тест. І, чесно кажучи, бій із Чісорою був для Усика більш важчим та виснажливішим, ніж поєдинки проти Ентоні Джошуа чи Тайсона Ф'юрі", – сказав Анбер.

Зазначимо, що бій Усик – Чісора відбувся у 2020 році та став лише другим для українця в надважкому дивізіоні. Тоді Олександр переміг одноголосним рішенням суддів, а Дерек нещодавно заявляв, що він насправді не програв.

Вже зовсім скоро британець проведе свій останній поєдинок у кар'єрі. У квітні він буде битись з Деонтеєм Вайлдером, після чого повісить рукавички на цвях, маючи в активі 50 боїв на профі-рингу.