Хороший поєдинок, щоб позбутися іржі: Чісора оцінив бій Ф'юрі з росіянином

Відомий британський суперважковаговик Дерек Чісора (36-13, 23 КО) поділився думкою про бій Тайсона Ф'юрі з Арсланбеком Махмудовом.

Про це 42-річний ветеран гевівейту розповів в інтерв'ю YouTube-каналу iFL TV.

Колишній претендент на титул WBC вважає, що цей бій дозволить Ф'юрі гарно підготуватися до наступних поєдинків зі складнішими суперниками.

"Послухайте, це хороший бій для Тайсона, тому що він повертається після болючої поразки, яка повалила його в депресивний стан. Це хороший поєдинок для того, щоб позбутися іржі", – сказав Чісора.

Цікаво, що британець спершу не зміг вимовити прізвище росіянина, який виступає під канадським прапором.

"Могудов… Як його прізвище? Махмудов завжди хотів побитися з Тайсоном або Ентоні Джошуа, тож тепер усе для нього", – сказав Чісора.

Нагадаємо, що бій між Тайсоном Ф'юрі та Арсланбеком Махмудовим відбудеться 11 квітня на лондонському стадіоні "Тоттенгем Хотспур". Боксери вже встигли провести першу битву поглядів.

