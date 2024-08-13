Воррен прокоментував переломний момент бою Усика проти Ф'юрі
Френк Воррен, промоутер боксера Тайсона Ф'юрі (34-1-1, 24 КО) розповів про переломний момент у поєдинку британця проти Олександра Усика (22-0, 14 КО).
Про це він повідомив на YouTube-каналі "Boxing Social".
"В кінці 7-го раунду я та інші відчули, що Тайсон підбирається до Усика і може його нокаутувати в наступному раунді. Але Усик упіймав його цим ударом у ніс, і це ніби змінило поведінку Тайсона в бою. Я ніколи не бачив такого раніше, але Тайсон постійно торкався рукавичкою цієї області обличчя. Це, очевидно, турбувало його. І потім у нього був справді поганий раунд, через який він пройшов завдяки своєму характеру.
Потім він поступово повернувся до поєдинку і виграв останній раунд. Це був дуже близький бій. Минулого разу був чудовий поєдинок, але зараз вони знають один одного, тож буде дуже цікаво. Буде бій двох характерів", — сказав Воррен.
Нагадаємо, Олександр Усик у травні переміг британського боксера і став абсолютним чемпіоном світу. Реванш між українцем та британцем має відбутися наприкінці грудня. У цьому поєдинку статус абсолютного чемпіона світу не стоятиме на кону, адже Усик звільнив титул IBF, щоб він був розіграний у поєдинку Джошуа — Дюбуа.